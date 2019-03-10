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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli - ŞANLIURFA

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli - ŞANLIURFA

- HDP'nin seçim bürosu açılışından detaylar - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'den detaylar - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin konuşmasıHDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli: - "31 Mart'ta sandığa gideceğiz, oyumuza, sandığımıza, geleceğimize sahip çıkacağız"ŞANLIURFA (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "31 Mart'ta sandığa gideceğiz, oyumuza, sandığımıza, geleceğimize sahip çıkacağız." dedi.
Temelli, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Şanlıurfa 'nın Suruç ilçesinde 11 Nisan Mahallesi'nde partisinin seçim bürosunu açtı.Daha sonra ilçe merkezine geçen Temelli, partisi tarafından düzenlenen "halk buluşması"nda yaptığı konuşmada, güvenlik güçlerince etkinlik için alınan önlemleri eleştirdi.
Demokrasi, barış, bir arada yaşama iradesinden, demokratik cumhuriyetten vazgeçmediklerini ifade eden Temelli, şöyle devam etti:"31 Mart'ta sandığa gideceğiz, oyumuza, sandığımıza, geleceğimize sahip çıkacağız. Tüm kayyumları geri alacağız. Bütün kayyumları faşizmin çöplüğüne süpürüp atacağız. Çok daha fazla belediyelerde iktidara geleceğiz. Tek başımıza iktidara gelemediğimiz yerde AKP - MHP blokunun karşısında yer almış, demokrasiden, barıştan yana tercihte bulunmuş güçleri hep birlikte iktidara taşıyacağız. Bu gidişata hep birlikte 'dur' diyeceğiz. 31 Mart'a kadar 7 - 24 çalışacağız. Oyumuza, sandığımıza, sahip çıkmak için müşahit olacağız, herkese ulaşacağız. Her yerde oy rekoru kıracağız."Temelli, Türkiye'nin "beka" sorununun olmadığını, işsizlik ve yoksulluk sorununun olduğunu, sorunlara kendilerinin son vereceğini söyledi.

Cumhuriyet Kayyum Güvenlik Güçleri Faşizm Şahit 

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