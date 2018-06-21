HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Siirt'te miting yaptı

-Bir adamın halay çekmesi, genel detay



( SİİRT )- Buldan, "Herkesin yaşam güvencesinin olacağı tarih 25 Haziran tarihidir" SİİRT



- Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin Siirt'te düzenlediği mitinginde toplanan partililere hitap etti. Cumhuriyet Meydanında düzenlenen mitingde konuşan Buldan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Kuzey Suriye ve Kandil’de terör örgütüne yönelik gerçekleştirdiği operasyonları eleştirdi.

25 Temmuz günü bölge üzerinden uçan F16'lar yerine barış güvercinlerinin uçacağını ifade eden Buldan, "Türkiye halkları be sefer gerçekten kararını vermiş, inanın bu hava Ege'de de var, Marmara'da da var, çünkü herkes Erdoğan'dan ve AKP'den mağdur oldu. Herkesin yaşam güvencesinin olacağı tarih 25 Haziran tarihidir" dedi.

Mitingde adaylar tanıtıldı. Meydanda bir genç HDP bayrağının yanında Türk Bayrağı açtı.

