HDP Eş Genel Başkanı Buldan, oyunu kullandı - İSTANBUL Haberi
- HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın oy kullanması sonrası açıklamasıYenilenen İstanbul seçimi - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, oyunu Bakırköy'de kullandıİSTANBUL (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için oyunu, Bakırköy'de kullandı.Bakırköy'deki Şenlikköy Murat Kölük İlkokuluna gelen Buldan, oyunu kullanacağı "1329" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa giderek, sandık görevlileriyle selamlaştı.Oy verme işleminin ardından gazetecilere açıklama yapan Buldan, bu seçimin Türkiye'nin geleceğine hayırlı olması dileğinde bulunarak, "Umut ediyor ve diliyorum ki bugün kullanılacak oylar sadece İstanbul 'un kaderini değil aynı zamanda Türkiye'nin de kaderini değiştirecektir." dedi.
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