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04 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
HDP Eş Genel Başkanı Buldan Hakkari'de

HDP Eş Genel Başkanı Buldan Hakkari'de

- HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın seçim bürosu önünde konuşma yapması - Kalabalıktan detay - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: - "Diğer partilere oy verecek insanları hep birlikte ikna edelim, onların elini tutalım, onların yüreğine girelim"HAKKARİ (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Diğer partilere oy verecek insanları hep birlikte ikna edelim, onların elini tutalım, onların yüreğine girelim." dedi.
Hakkari 'de partisinin seçim bürosunun açılışına katılan Buldan, yaptığı konuşmada, kentteki coşku ve kararlılığın sandığa yansıyacağını dile getirdi.Parti olarak büyük umutlarla yola çıktıklarını belirten Buldan, "31 Mart'ta yapılacak olan yerel yönetimler seçimlerinde Hakkari 'den de büyük bir beklentimiz var." diye konuştu.
Hakkari halkına inandıklarını söyleyen Buldan, "Diğer partilere oy verecek olan insanları hep birlikte ikna edelim, onların elini tutalım, onların yüreğine girelim. Bu vesileyle Hakkari 'de en az yüzde 90 oranıyla büyük bir başarının altına hep birlikte imza atalım." ifadesini kullandı.Buldan, daha sonra Yüksekova ilçesine geçerek seçim bürosunun açılışına katıldı.

Yerel Yönetimler Alabalık Yerel Yönetim 

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