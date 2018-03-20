HDP Eş Genel Başkanı Buldan - DİYARBAKIR

- HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve HDP milletvekillerinden detay - Buldan ve beraberindekiler Kemal Korkut'un hayatını kaybettiği yere karanfil bırakmasıDİYARBAKIR - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan geçen yıl 21 Mart'ta nevruz kutlamalarının yapıldığı alana elindeki bıçak ve sırt çantasıyla girmeye çalışırken alanın güvenliğini sağlamakla görevli güvenlik kuvvetlerinin müdahalesi sonucu yaralanan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Kemal Korkut için olayın meydana geldiği Evrim Alataş Caddesine karanfil bıraktı.