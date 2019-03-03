Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
HDP Diyarbakır il binasına operasyon: 5 gözaltı

HDP Diyarbakır il binasına operasyon: 5 gözaltı

Parti binasından görüntü

Polis Güvenlik Güçleri Güvenlik Önlemi Terör Örgütü Açlık Grevi 

-Polis araçlarından görüntü
-Alınan güvenlik önlemleri
-Güvenlik güçleri
-Detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da güvenlik güçleri tarafından HDP il binasına düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz haftalarda bölücü terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için açlık grevi eylemine başlayan HDP’li Milletvekili Leyla Güven’e destek veren aralarında HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ’ın da olduğu 6 kişi, HDP Diyarbakır il binasında açlık grevine başladı.
Bugün akşam saatlerinde HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen polis, güvenlik önlemi aldıktan sonra parti binasına girerek operasyon başlattı. Burada açlık grevinde bulunan 5 kişiyi gözaltına alan polis, şahısları arabalara bindirerek Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü. Polislerin bina içinde bulunan afişleri de topladığı görüldü.

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı