Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
HDP broşürünü almayınca dayak yediler

HDP broşürünü almayınca dayak yediler

Kavgadan görüntü

Polis Çevik Kuvvet Kalaba Dayak 

-Olay yerinden görüntü
-Polislerin müdahalesi
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Ataşehir’de ellerindeki broşüleri AK Partili gençlere vermek isteyen bir grup Halkların Demokratik Partisi(HDP)’li genç olumsuz cevap alınca, sopalarla gençleri darp etti. Olay, Ataşehir Necmettin Erbakan Caddesi’nde 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde bulunan AK Parti standına gelen bir grup HDP’li, ellerinde broşürleri AK Parti’li gençlere vermek istedi. AK Partililer ise istemediklerini belirtti.
Durum karşısında öfkelenen HDP’liler AK Partililer ile tartışmaya başladı.
Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. HDP’liler kavga sırasında AK Partili gençlere sopalarla vurarak yaraladı. Olay yerine çok sayıda resmi ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Çevik kuvvet ekipleri, kavga sonrası korkarak kültür merkezi içerisine saklanan HDP’lileri çıkararak polis arabasıyla uzaklaştırırken olay sonrası toplanan kalabalığı da dağıttı.

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı