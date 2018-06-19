HDP broşürünü almayınca dayak yediler

-Olay yerinden görüntü

-Polislerin müdahalesi

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Ataşehir’de ellerindeki broşüleri AK Partili gençlere vermek isteyen bir grup Halkların Demokratik Partisi(HDP)’li genç olumsuz cevap alınca, sopalarla gençleri darp etti. Olay, Ataşehir Necmettin Erbakan Caddesi’nde 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde bulunan AK Parti standına gelen bir grup HDP’li, ellerinde broşürleri AK Parti’li gençlere vermek istedi. AK Partililer ise istemediklerini belirtti.

Durum karşısında öfkelenen HDP’liler AK Partililer ile tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. HDP’liler kavga sırasında AK Partili gençlere sopalarla vurarak yaraladı. Olay yerine çok sayıda resmi ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Çevik kuvvet ekipleri, kavga sonrası korkarak kültür merkezi içerisine saklanan HDP’lileri çıkararak polis arabasıyla uzaklaştırırken olay sonrası toplanan kalabalığı da dağıttı.



