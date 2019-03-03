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03 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
HDP binasında terör operasyonu - DİYARBAKIR

HDP binasında terör operasyonu - DİYARBAKIR

- Diyarbakır 'da HDP İl binasında terör operasyonu - Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri - Yakalanan şüphelilerin binadan çıkarılışı - Şüphelilerin emniyet müdürlüğüne götürülüşü Diyarbakır 'da HDP binasında terör operasyonu - Operasyonda, terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındıDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'ın Merkez Bağlar ilçesindeki HDP İl Başkanlığı binasına düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlamasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinde açlık grevi başlatan ve sağlık durumundan dolayı evinde olan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek için HDP İl Başkanlığı binasında terör örgütü PKK propagandası yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Terör Operasyonu Emniyet Müdürlüğü Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü Açlık Grevi 

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