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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
HDP Batman İl Başkanlığına operasyon: 27 gözaltı

HDP Batman İl Başkanlığına operasyon: 27 gözaltı

Çevik kuvvet HDP il binası etrafını kapatmasından detay

Polis Grev Terör Operasyonu Terör Örgütü Açlık Grevi 

-HDP il binasında gözaltına alınan kişileri otobüse götürülmesi
-Operasyona katılan polis ve TOMA ekiplerinden detay
-Gözaltına alınan kişileri Hastaneye getirilmesi
-HDP il binası tabelasından detay
-Hastane acilinden detay
-Genel detay

( BATMAN ) HDP Batman İl Başkanlığına operasyon, 27 gözaltı BATMAN

- Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından HDP Batman İl Örgütüne operasyon düzenlendi.
Batman kent merkezi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan HDP Batman İl Başkanlığına Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat Polisleri ve çok sayıda ekiple terör operasyonu düzenlendi.
Düzenlenen operasyonun terör örgütü PKK’nın sözde lideri Abdullah Öcalan için açlık grevinde bulunan HDP’lilere yönelik olduğu öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında HDP Yöneticileri ve HDP’liler, Barış Anneleri ve Demokratik Bölgeler Partisi Yöneticilerinin bulunduğu öğrenildi. Çok sayıda polis ekibi ile yapılan operasyonda gözaltına alınan 27 kişi, Batman Bölge Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifade işlemleri için Batman Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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