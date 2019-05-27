Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Hazro’da intikam pususu: 2 ölü, 2 yaralı

Hazro’da intikam pususu: 2 ölü, 2 yaralı

Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Hastane Jandarma Güvenlik Güçleri Kız Kardeş 

-Jandarma ekiplerinden görüntü
-Araçtan görüntü

( DİYARBAKIR -TOPLU)- Muhtar, kız kardeşine şiddet uygulayan eniştesini dövmeleri için iki erkek kardeşini İzmir’e gönderdi- Eniştelerini öldüresiye dövmelerinin ardından köye dönen aileye, karşı taraf pusu kurarak uzun namlulu silahlarla saldırdı- Olayda 2 kişi öldü, biri kadın biri çocuk olmak üzere 2 kişi yaralandı DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde, pusu kurulması sonucu muhtar ve babası öldü, eşi ve 7 yaşındaki oğlu ise yaralandı. Olayın, muhtarın eniştesini dövdürdüğü, karşı tarafın da intikam almak için gerçekleştirdiği öğrenildi. Olay bugün öğlen saatlerinde Hazro ilçesi Kırmataş Köyü Ortaokulu önünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Meşebağlar köyü muhtarı Hasan Bıkmış, beraberinde babası Piresin ve eşi emine ve 7 yaşındaki oğlu Ahmet ile araçla ilerlediği sırada, bir grup tarafından pusu kurularak uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Yoldan çıkan aracın şarampole yuvarlanması sonucu saldırganlar, aracın yanına giderek kurşun yağdırdı. Olayda Meşebağlar köyü muhtarı Hasan Bıkmış ile babası Piresin Bıkmış hayatını kaybetti, Emine ve oğlu Ahmet Bıkmış ise yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hazro Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden 2 kişi ise otopsi yapılmak üzere Diyarbakır’daki hastaneye sevk edildi. Muhtar iki kardeşini, kız kardeşine şiddet uygulayan eniştesini dövdürmek için İzmir’e göndermiş Olayın İzmir’de ikamet eden Hasan Bıkmış’ın kız kardeşinin eşinden şiddet gördüğü, bunun üzerine de Bıkmış’ın iki erkek kardeşini İzmir’e göndererek eniştesini öldüresiye dövdürmesi sonucu ortaya çıktığı öğrenildi. Yaklaşık 5 gün önce kız kardeşinin Hasan Bıkmış’a eşinin kendisini dövdüğünü söylemesi üzerine kardeşlerini kente gönderip eniştesini dövdürdüğünü duyan karşı tarafın da bunun üzerine Bıkmış’a pusu kurduğu ifade edildi. Olayın faili olduğu iddia edilen S.İ., K.İ. ve S.İ.'nin iki oğlunun yakalanması için jandarma çalışma başlattı. Olayla ilgili geniş çapta inceleme sürüyor.
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı