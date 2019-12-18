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18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Programı - WASHINGTON Video

Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Programı - WASHINGTON Video

- Programdan detaylar - Katılımcılardan detaylar - Diyanet Center of America Başkanı ve Washington Din İşleri Müşaviri Prof. Dr. Bilal Kuşpınar'ın konuşmasıWashington’da Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Programı - Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Halid Bulut: - "Hazreti Mevlana ve onun eserleri şüphesiz ki insanlığa fayda sağlayacak en kıymetli hazinelerimizdendir”WASHINGTON (AA) - Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü kapsamında Amerikalılara Mevlana'nın hayatı ve öğretisi anlatıldı.Yunus Emre Enstitüsü Washington D.C. Ofisi tarafından düzenlenen etkinlikte, Maryland eyaletindeki Diyanet Center of America (DCA) Başkanı ve Washington Din İşleri Müşaviri Prof. Dr. Bilal Kuşpınar konferans verdi.Hazreti Mevlana’nın hayatı ve onun öğretisini anlatan Kuşpınar, program sırasında Amerikalı katılımcılara, Mevlana'nın felsefesinin insanlık için öneminden bahsetti.Programa ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Halid Bulut, şunları söyledi:“Enstitü olarak en temel görevimiz kültürümüzü ve kültürümüzün insanlığa katkılarını anlatmak. Bu kapsamda kültürümüzün en önemli değerlerinden biri olan Hazreti Mevlana ve onun öğretisini bu anlamlı günde katılımcılarla paylaştık. Hazreti Mevlana ve onun eserleri şüphesiz insanlığa fayda sağlayacak en kıymetli hazinelerimizdendir.”Öte yandan, katılımcılara program sonrasında Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından basımı gerçekleştirilen İngilizce Mesnevi kitabı hediye edildi.

Efes Muhabir Felsefe Konferans İngilizce 

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