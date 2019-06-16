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16 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Haziran’da Didim’i dolu ve fırtına vurdu

Haziran’da Didim’i dolu ve fırtına vurdu

Araç içerisinde yağış ve dolu fırtına

Şiddetli Fırtına Akalan Nadan Şiddetli Yağış Kış Mevsimi 

-Yalı caddesinde yağmura yakalananlar
-Yalı caddesinde akan su ve detaylar

( AYDIN )- Şiddetli fırtına ve dolu günlük yaşamı olumsuz etkiledi; Yalı caddesindeki çadır ve tabelalar devrildi AYDIN

- Aydının Didim İlçesinde etkili olan şiddetli yağış günlük yaşamı olumuz etkiledi. Haziran ayında Didimliler adeta Aralık ayını yaşarken, yağışla birlikte dolu etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmaktan kurtulamazken, Altınkum Yalı caddesinde ise yer alan tabela ve çadırlar yağış ve fırtınada devrildi. Didimliler Haziran ayında adeta kış mevsimini yaşadı. Gün içerisinde sıcaklıkların 30 dereceye çıkarken, akşam saatlerinde ise Didim adeta Aralık ayına döndü. İlçe genelinde şiddetli fırtına ve yağmur vatandaşları ve tatilcileri olumsuz etkilerken, işyerleri de fırtınadan olumsuz etkilendi. Şiddetli fırtına ile birlikte dolu da etkili olurken, trafik ise neredeyse durma noktasına geldi. Fırtına ve dolu nedeniyle Didim-Akbük yolunda kısman trafik dururken, kentte turizmin kalbi olan Altınkum’da ise vatandaşlar yağmura yakalandı. Yalı caddesindeki işletmeler ise yağıştan olumsuz etkilerken, bazı tabela ve çadırlar devrildi. Cadde ve sokaklar sular içerisinde kalırken, biriken sular denize aktı.
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