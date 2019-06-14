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14 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Haziran ayında yapılan kar çalışmasında dağ keçisi görüntülendi

Haziran ayında yapılan kar çalışmasında dağ keçisi görüntülendi

kar çalışması yapılırken dağ keçisinden görüntü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

Haziran Ayı Keçi Karla Mücadele Dağ Keçisi 


- Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Mergezer yaylasında Kar çalışmasını yürüten İl Özel İdaresine bağlı ekipler, çalışmaları sırasında dağ keçisi görüntülendi. Kış boyunca ilçede gece gündüz çalışmalarını yürüten il özel idare karla mücadele ekipleri, haziran ayına rağmen ilçeye bağlı Mergezer yaylasında karla mücadelesini sürdürüyor. Kar çalışmalarını sürdüren il özel idare ekipleri çalışmaları sırasında birden ortaya çıkan Dağ keçisini saniye saniye Cep telefonlarına kaydettiler. İl özel idare ekipleri Haziran ayına rağmen ilçeye bağlı Mergezer yaylasında karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
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