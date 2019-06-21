Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Haziran ayında kışı yaşadılar

Haziran ayında kışı yaşadılar

Munzur'da Haziran'da kış keyfi

Göller Emekli Öğretmen Keçi Öğretmen Dağ Keçisi 

-Poşetle kayanlar
-Ali Aydemir ile röportaj
-Buzul gölleri ve muhteşem manzara

( ERZİNCAN ) - 3 bin rakımlı muhteşem manzarasıyla Munzur Dağında poşetle kaymanın keyfini çıkardılar ERZİNCAN

- Doğa yürüyüşü (trekking) yaparak Erzincan ile Tunceli arasında bulunan 3 bin rakımlı Munzur Dağlarına çıkan vatandaşlar, muhteşem manzarada buzul gölünün üzerindeki tepeden poşetle kayıp Haziran ayının sonuna doğru kışı yaşadılar. 3 bin rakımlı Munzur Dağlarının zirvesi doğal güzelliğiyle görenleri adeta büyülüyor. Haziran ayında da karla kaplı olan Munzur’un zirvesi trekking yapan doğa severlerin uğrak yeri oluyor. Bir yanda kar ve buzul göller diğer yanda açan rengarenk çiçekler dört mevsimi bir arada barındırıyor. Kendilerine rehberlik eden yöre halkından Murat Aydemir ile birlikte yaklaşık 10 saat yürüyerek Munzur’un zirvesine çıkan vatandaşlar, poşetle kar üzerinde kayarak Haziran’da kışı yaşadılar. Yaz aylarında memleketine gelerek Erzincan’ın Çağlayan beldesinde yaşayan emekli öğretmen Ali Aydemir, Munzur’da yazın ortasında kışı yaşadıklarını ifade ederek adrenali sevenler için bulunmaz bir yer olduğunu ifade etti.
Ali Aydemir, “Erzincan Tunceli arasındaki Munzur Dağlarının 3 bin rakımlı zirvelerinde muhteşem güzellikte saklı göller var. Munzur Dağlarındaki en büyük buzul göl yeşil göldür. Hala üzerinde yüzde 25- 30 buzla kaplıdır. Yaban hayatının kendini en güvende hissettiği yerlerdendir. Ayısından şamuasına, çengel boynuzlu dağ keçisine hepsini aynı alan içinde 1 km mesafeyle burada görmek mümkün. Bunun yanında ufak göllerde yer almakta ve açan çiçekler göllere ayrı bir güzellik katmakta. Gidiş dönüş yürüme 10 saat mesafede olan göller bunlar. Yazın ortasında kışı yaşıyor insan. Adrenali sevenler için bulunmaz bir doğa, kamp kurmak için muhteşem alanlar. Yalnız çok uzak olduğundan fazla yükle çıkmak bazen yorucu oluyor ama insan o doğayı görünce tüm yorgunlukları unutuyor.” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı