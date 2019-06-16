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16 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Haziran ayında karla mücadele

Haziran ayında karla mücadele

-kar mücadele

Karla Mücadele 

--vatandaşlar ile röp
--yaylalar görüntü

( SİVAS - ÖZEL)- Sivas'ta ekiplerin karla mücadelesi Haziran ayında da devam ediyor. SİVAS

- Sivas'ta ekiplerin karla mücadelesi Haziran ayında da devam ediyor. Türkiye genelinde yaz aylarının yaşandığı bu günlerde karla mücadele çalışmaları sürüyor. Bu yıl Sivas'ta mevsim normallerinin üzerinde kar yağması, karla mücadele çalışmalarını da geciktirdi. Sivas'ın Suşehri ilçesinde İlçe Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışması ile Çataloluk köyü yaylasının yolunu araç ulaşımına açtı. Köy Muhtarı Osman Güleç, “Burası Kösedağın en yüksek yaylası. 2 Bin 400 rakımda. Her yıl Haziran ayının başında göç ediyorduk. Bu sene yolların açılması ile Haziran ayının 14’ünde yaylaya göçtük. Bu sene kar çok yağmıştı yolları açtık ve göçeceğiz.” dedi.
Köy sakinlerinden Ömer Yazıcı yaylaya göç etmek için 20 gündür yolların açılmasını beklediklerini söyledi.

Yazıcı, "20 gündür yolların açılmasını bekliyorduk. Bu gün şükürler olsun yaylanın yolu açıldı. Yarın göç edeceğiz “dedi.

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