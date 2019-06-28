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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Haziran ayında 3000 rakımda metrelerce kar

Haziran ayında 3000 rakımda metrelerce kar

Arap çocuklarının karda kayması

Ölümsüz Yabancı Turist Gesi Kar Yığınları 

-büyük kar kütleleri
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( TRABZON ) - Trabzon'un 3000 rakımlı yaylalarında Arap turistler, kar kütlelerine yazı yazıp fotoğraf çekerek o anı ölümsüzleştirdi TRABZON (iHA) - Türkiye'nin büyük bir bölümünü sıcak hava etkisi altına alırken, Trabzon'un 3000 rakımlı yaylalarında metrelerce kar yığınları bölgeye giden yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Sıcak hava yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alırken, Trabzon'un Çaykara ilçesi Haldizen Vadisi'nde 3000 rakımlı yaylalarda yer yer 6 ile 8 metre kar kütleleri yerli ve yabacı turistlerin ilgi odağı oluyor. Sıcak havadan bunalan turistler, 2400 rakımlı Yedi Göller bölgesi ile 3000 rakımlı yaylalarda Haziran'da kar kütleleri ile karşılaşıyorlar. Bazı Arap turistler, kar kütlelerine Arapça yazı yazıp fotoğraf çekerek o anı ölümsüzleştirirken, bazı Arap turistler ise kar üzerinde kayıp, kartopu oynamayı tercih ediyor.
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