Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Hazır yorgan ve yataklar yaygınlaştı, yüne talep azaldı

Hazır yorgan ve yataklar yaygınlaştı, yüne talep azaldı

Yün temizleme

Hayvan 

-Yünün taranması
-Yünün tartılması
-Hacı Veysi Edek'in konuşması

( DİYARBAKIR -ÖZEL) DİYARBAKIR

- Geçmiş yıllarda çeyizlerin en önemli parçalarından olan, rengarenk kumaşlarla ve bin bir emekle işlenerek dikilen yorganların yapıldığı yüne talep, hazır yorgan ve yatakların yaygınlaşmasıyla azaldı. Önceki yıllara kadar da çeyizlerin en önemli parçalarından olan el yapımı yorganların ve yatakların yapıldığı yüne talep, hazır yorganların yaygınlaşmasıyla tarihe karıştı. Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde yıllardır yün satan Hacı Veysi Edek (72), eskisi kadar talep görmediklerini belirtti.
Yünleri daha önce Romanya’dan getirdiklerini ve 3 yıl öncesine kadar 3 ayda 8 ton yün sattığını anlatan Edek, şimdiler de ise bu rakamın 3 ayda 500 kilogram olduğunu ifade etti.
Yünle yapılan yorganların hazırlara göre daha avantajlı olmasına rağmen gençlerin tercih etmediğini dile getiren Edek, “Romanya’dan getirdiğimiz yünleri burada işliyorduk. Romanya'nın hayvanları daha tok, buranın yünleri ise Diyarbakır’da yıkama olmadığı için eskisi kadar gelmiyor. Biz de artık hazır olan yünlerden alıyoruz. Koyun yünleri eskisi kadar kullanılmıyor. Romanya'nın yünleri daha önceden pahalıydı, şimdilerde ise talep az olunca fiyat düştü. Şimdilerde ise hazır yataklar çıktığından dolayı kimse yün almıyor. Yün ile hazır yatak arasında çok fark var. Yün rahat ve sağlıklı ama hazır yataklar sünger, naylon tarzı maddelerden yapıldığı için zararlı” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı