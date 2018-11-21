Hazır yorgan ve yataklar yaygınlaştı, yüne talep azaldı

-Yünün taranması

-Yünün tartılması

-Hacı Veysi Edek'in konuşması



( DİYARBAKIR -ÖZEL) DİYARBAKIR



- Geçmiş yıllarda çeyizlerin en önemli parçalarından olan, rengarenk kumaşlarla ve bin bir emekle işlenerek dikilen yorganların yapıldığı yüne talep, hazır yorgan ve yatakların yaygınlaşmasıyla azaldı. Önceki yıllara kadar da çeyizlerin en önemli parçalarından olan el yapımı yorganların ve yatakların yapıldığı yüne talep, hazır yorganların yaygınlaşmasıyla tarihe karıştı. Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde yıllardır yün satan Hacı Veysi Edek (72), eskisi kadar talep görmediklerini belirtti.

Yünleri daha önce Romanya’dan getirdiklerini ve 3 yıl öncesine kadar 3 ayda 8 ton yün sattığını anlatan Edek, şimdiler de ise bu rakamın 3 ayda 500 kilogram olduğunu ifade etti.

Yünle yapılan yorganların hazırlara göre daha avantajlı olmasına rağmen gençlerin tercih etmediğini dile getiren Edek, “Romanya’dan getirdiğimiz yünleri burada işliyorduk. Romanya'nın hayvanları daha tok, buranın yünleri ise Diyarbakır’da yıkama olmadığı için eskisi kadar gelmiyor. Biz de artık hazır olan yünlerden alıyoruz. Koyun yünleri eskisi kadar kullanılmıyor. Romanya'nın yünleri daha önceden pahalıydı, şimdilerde ise talep az olunca fiyat düştü. Şimdilerde ise hazır yataklar çıktığından dolayı kimse yün almıyor. Yün ile hazır yatak arasında çok fark var. Yün rahat ve sağlıklı ama hazır yataklar sünger, naylon tarzı maddelerden yapıldığı için zararlı” dedi.



