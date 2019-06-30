''Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Lale Geleneği” sergisi - KYOTO İzle
- Sergiden detay - Ziyaretçilerin sergiyi gezmesiKYOTO - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte, Osaka’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nin ardından geldiği Kyoto şehrinde, Kyoto Ulusal Modern Sanat Müzesi’nde Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Lale Geleneği” temalı sergiyi ziyaret etti.
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