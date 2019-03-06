Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kocaeli'de Haberi
- Bakan Albayrak'ın konuşması - Katılımcılardan detay görüntüler - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: - "İnşallah 2019'da istihdam anlamında Kocaeli 'de önemli katkının olduğu bir yıl olacakKOCAELİ (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ''İnşallah 2019'da istihdam anlamında Kocaeli 'de önemli katkının olduğu bir yıl olacak.'' dedi.
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