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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:'Ağustos ayında ülkemizi hedef alan spekülatif finansal saldırılarla küresel piyasalarda ki dalgalanmalarla birlikte çok detaylı bir yol haritasını ortaya koyduğumuz yeni ekonomi programını devreye

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:'Ağustos ayında ülkemizi hedef alan spekülatif finansal saldırılarla küresel piyasalarda ki dalgalanmalarla birlikte çok detaylı bir yol haritasını ortaya koyduğumuz yeni ekonomi programını devreye

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-Berat Albayrak açıklama

( KOCAELİ - 1) Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:"-" Ticaret savaşlarının açık açık gerçekleştirilmesinin, Avrupa ekonomisinin yavaşlamaya girmesinin ardından ülkemiz ekonomisininde doğrudan hedef alındığı günleri hep birlikte yaşadık. Ama hiçbir zaman endişe etmedik korkmadık. Hatta bazıları bunlar niye bu kadar rahat? Türkiye ekonomisine tarihin en büyük saldırısı var. Çünkü biz rahatız. Türkiye'nin potansiyelini ve gücünü biliyoruz.-" Ağustos ayında ülkemizi hedef alan spekülatif finansal saldırılarla küresel piyasalarda ki dalgalanmalarla birlikte çok detaylı bir yol haritasını ortaya koyduğumuz yeni ekonomi programını devreye aldık." KOCAELİ ( İHA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İş Dünyası Buluşması kapsamında "Adım Adım Ekonomi Kocaeli" programına katıldı
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