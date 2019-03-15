Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Nazilli Belediyesini ziyaret etti - AYDIN Haberi
- Belediyeye gelişinde vatandaşlar tarafından karşılanması - Bakan Berat Albayrak'ın açıklamaları - Cuma namazı için camiye geçmesi - Bakan Berat Albayrak: - "Nazilli'yi daha iyi noktaya taşımak için buradayız"İZMİR (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhur İttifakı'nın Nazilli'de müthiş enerjiye sahip olduğunu söyledi.
Bakan Albayrak, Aydın 'ın Nazilli ilçesinde mevcut belediye başkanı ve Cumhur İttifakı'nın yerel seçimdeki adayı Haluk Alıcık'ı ziyaret etti.Albayrak, Nazilli'deki ilginin yoğun olduğunu belirterek, "Cumhur İttifakı'nın Nazilli'de müthiş enerji taşıdığına şahit oldum. Nazilli'yi daha iyi bir noktaya taşımak için buradayız." diye konuştu. Ziyaret sırasında Bakan Albayrak'a Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger de eşlik etti.Berat Albayrak, ziyaretin ardından Cuma namazını kılmak üzere Hoca Camisi'ne geçti.Yolda, esnafla selamlaştı, özçekim yapmak isteyen vatandaşların talebini geri çevirmedi.
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