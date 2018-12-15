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15 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
- Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Doha Forumu’na katıldı - Bakan Albayrak Doha’da

- Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Doha Forumu’na katıldı - Bakan Albayrak Doha’da

programdan görüntüler

( DOHA ) - Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Doha Forumu’na katıldı- Bakan Albayrak Doha’da DOHA

Strateji Dünya Ekonomisi Başkanlık Sistemi Darbe Girişimi Terör Örgütü 


- Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen Doha Forumu’na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin son zamanlarda karşılaştığı her türlü zorlukla başa çıkabildiğini söyleyerek "Siz biraz bu zorluklara değindiniz, darbe girişimi, diğer krizler. Ben de diyorum ki 'bunlar sizi öldürmüyorsa güçlendirir' stratejisine uygun örnekler" dedi.
Katar’ın başkenti Doha’da bu sene 18’incisi düzenlenen Doha Forumu’na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak program kapsamında gelişmekte olan pazarlar üzerine düzenlenen bir oturuma katıldı.
Programda dünya ekonomisinin son dönemlerdeki durumuna dair yorumlarda bulunan Albayrak, özelikle Türkiye’nin son birkaç yılda yüzleştiği başta 15 Temmuz darbe girişimi olmak üzere pek çok zorlukla nasıl başa çıktığını anlattı. Türkiye’nin yaşadığı son gelişmelerin sadece Türkiye için değil, gelişmekte olan pazarlar için de çok önemli olduğunu kaydeden Albayrak, batı ile doğu arasındaki ekonomik çekişmelerden Türkiye’nin de etkilendiğini belirtti.
Albayrak, "Türkiye’nin hikayesi ise oldukça ilginç. Bu Türkiye’nin ekonomi, politika ve demokrasi gibi alanlarda son 16 yıl içerisinde geçirdiği çok güçlü bir yolculuk" ifadelerini kullandı. Türkiye’nin genç ve dinamik nüfusuna dikkat çeken Albayrak, Türkiye’nin son zamanlarda karşılaştığı her türlü zorlukla başa çıkabildiğinin altını çizerek, "Siz biraz bu zorluklara değindiniz, darbe girişimi, diğer krizler ben de diyorum ki bunlar sizi öldürmüyorsa güçlendirir stratejisine uygun örnekler" dedi.
Türkiye’nin PKK, DEAŞ FETÖ gibi birçok terör örgütü ile zorlu mücadeleler yürüttüğünü belirten Bakan Albayrak, Türkiye’nin yeni geçtiği başkanlık sisteminin ülkenin gelişimine sağladığı büyük katkılara değindi.
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