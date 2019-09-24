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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Hazine arazisindeki yapıya 'satılık' tabelası asmışlar - İZMİR

Hazine arazisindeki yapıya 'satılık' tabelası asmışlar - İZMİR

Hazine arazisindeki yapıya "satılık" tabelası asmışlar - İZMİR - Yıkılacak evden görüntü - "Satılık" tabelasından görüntü - Evlerin iş makineleri ile yıkılmasından görüntüler - Yıkılmış evlerin drone görüntüleri - İzmir 'de ormanlık alanda inşa edilen kaçak yapıların tespiti için yapılan havadan görüntüleme sırasında Hazine arazisine inşa edilen bir yapıya "satılık" ilanı asıldığı saptandı - Mülk sahibi olduğunu iddia eden şahsın 400 bin lira bedelle satışa çıkardığı yapının da aralarında olduğu 13 bina yıkıldıİZMİR (AA) - İzmir 'in Buca ilçesinde kaçak yapılara yönelik çalışma kapsamında ormanlık alandaki Hazine arazisine kurulan ve üzerine "satılık" ilanı asılan yapının da aralarında olduğu 13 bina yıkıldı.Buca Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yapı Kontrol Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip, kentin akciğerleri konumundaki ormanlık alanda kaçak yapılaşmaya yönelik drone destekli çalışma yürüttü.Kırıklar ve Doğancılar mahallelerinde çekilen hava fotoğraflarından 50 dönümlük ormanlık alanda 13 kaçak yapının bulunduğunu tespit eden ekipler, işlemlerin tamamlanmasının ardından yıkım işlemini gerçekleştirdi.Ormanlık alan içinde bulunan, İmar Barışı kapsamında yer almayan ve villa, çiftlik evi ve gecekondu tipinde yapılan 13 binanın yanı sıra arazilerin çevrildiği tel örgüler de bölgeden temizlendi.Öte yandan yıkımı yapılan bir binanın üzerindeki "satılık" tabelası dikkat çekti. Mülk sahibi olduğunu iddia eden kişinin tel örgüyle çevrili 2 bin 800 metrekarelik Hazine arazisi ve üzerindeki yapıyı 400 bin liraya satmak istediği belirlendi. - "Suça ortak olmayın"Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, yıkıma ilişkin yaptığı değerlendirmede, yeşil alanların fırsatçılar tarafından talan edilmesini engellemek için seferberlik ilan ettiklerini, bugün yıkım yapılan alanda İzmir Orman Bölge Müdürlüğünün ağaçlandırma çalışması yürüteceğini belirtti.
Ormanlık bölgelerde gayrimenkul satın almak isteyenlerin konuyla ilgili duyarlı olmasını isteyen Kılıç, "Hemşehrilerimizi özellikle ormanlık bölgemizde ev alırken belediye ile iletişime geçmeye davet ediyorum. Bizlerin amacı bu işgallere karşı mücadele ederken kandırılmış vatandaşlarımızı mağdur etmek değil. Tapusu, imarı olmayan hiçbir yapıyı, araziyi kesinlikle satın almayın, suça ortak olmayın." açıklamasını yaptı.

Gecekondu Kaçak Yapılaşma Gayrimenkul Ormanlı Kaçak Yapı 

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