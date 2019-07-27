-Batmak üzere olan gemiden görüntüler

-kurtarılan mürettebat

-İran gemisinin batma anı

-Bakü'ye getirilen gemiden görüntüler

-Mürettebatın sağlık kontrolünden geçirilmesi

-detay



( BAKÜ ) - Hazar Denizi’nde batan İran gemisinin görüntüleri yayınlandı BAKÜ



- Hazar Denizi’nde batan İran'a ait geminin mürettebatını kurtarma anı ve geminin görüntüleri yayınlandı. Batan geminin 9 kişiden oluşan mürettebatı dün gece Bakü’ye getirilerek sağlık kontrolleri yapıldı. Mürettebatın 7’sinın İranlı, 2’sinin ise Hindistanlı oluduğunu vurgulayan yetkililer, geminin fırtına yüzünden battığını açıkladı.

Dün, yerel saatle 14.15'te kıyıdan 15 mil uzaklıkta bulunan İran’a ait “Shabahan” adlı kargo gemisinden acil sinyal bilgisi alındı. Harekete geçen Azerbaycanlı yetkililer batan geminin 9 kişiden oluşan mürettebatını sağ kurtarmıştı. Mürettebatı kurtarılan gemi ise dün yerel saatle 16.22’de batmıştı.

