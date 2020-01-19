Hazar Baba Kayak Merkezi festivalde tatilcilerin akınına uğradı

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( ELAZIĞ )- Kayak merkezi havadan görüntülendi ELAZIĞ



- Elazığ'da göl manzarasıyla ayrı bir görsel şölen sunan Hazar Baba Kayak Merkezi düzenlenen festivalle doldu taştı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde turizmin gözde mekanlarından olan Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bulunan göl manzaralı Hazar Baba kayak merkezinde sezon açılışı için festival düzenlendi.

Festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Hem hafta sonu hem de festivalden dolayı kayak merkezine akın eden, Elazığlılar başta olmak üzere birçok ilden tatil yapmaya gelen vatandaşlar, kayak ve piknik yapmanın keyfini çıkarttı. Festival alanında konser etkinliği ile halay çeken vatandaşlar daha sonra karın keyfini çıkartarak doyasıya eğlendi. "Dünya da benzeri yok" Dünyada 2 tane göl manzarası olan başka bir kayak merkezinin olmadığını belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım, “O açıdan hem manzarasıyla hem bulunduğu konum hem de doğal güzellikleriyle muhteşem bir kayak merkezi. Gelen kar tutkunları da buradan zevk alarak ve eğlenerek geri dönüyorlar. Bu sene kayak tesisini devir aldık. Kendimiz işleterek yeni yatırımlar yapmaya başladık. Birçok eksiklik var ama kısa süre içerisinde bütün malzemeleri yenilenmiş oldu. Ek kafeteryalar hizmet vermeye başladı yeni alternatifler oluşturmaya başladık. Sadece kayakçılara hitap edecek şekilde değil gelen diğer misafirlere de hitap eden bir altyapı oluşturmak içerisinde olduk. Buranın Uluslararası bir merkeze dönüştürülmesi için çok iyi kullanılması lazım lazım. Kaymakamımız davet etti Kanada’dan bir firma geldi. Onlarda çalışmalarını yapıyorlar. İnşallah burası tamamlandığında seneye ek pistler, yeni tesisler, konaklama imkanı ve bütün aktivitelerle, Türkiye’nin en uzun Zipline hattıyla yaz kış turizminde Hazar Babanın çok iyi bir potansiyeli var. İnşallah jeotermal kaynaklarıyla burası 12 ay 24 saat işleyen bir turizm destinasyon haline gelecektir. Fiyatları da vatandaşların istediği şekilde indirdik ve vatandaşlarında gayet mutlu olduğunu görüyoruz” dedi.

Diyarbakır’dan geldiğini ifade eden Merve Tulun:"sosyal medyadan gördük arkadaşlar geliyordu. Bizde hafta sonunu geçirmek için geldik” diye konuştu.

Göl manzaralı kayak merkezine geldiklerini dile getiren Özge Yılmaz ise:"Burayı çok beğendim. Yeri ve konumu olarak güzel bir yer” ifadelerini kullandı. Tunceli’den geldiklerini dile getiren Vural Polat'da:"kız arkadaşımla birlikte Hazar Babaya geldik. Doğu tarafından kayak için elverişli ortam sağlanmışdurumda. Elazığ Hazar Babada güzel pistlerden birisi Buraya ilk defa geliyoruz ama buranın manzarası ve pisti çok güzel ve elverişli manzarası gerçekten mükemmel potansiyeli çok yüksek” cümlelerini kullandı. Bu kış Elazığ’da pek kar görmediklerini belirten ama Hazar Babada iyi kar olduğunu aktaran Zihni Aytar, “Çocuklarımız karne aldı çocuklarımıza bir nevi karne hediyesi olarak Hazar Babaya getirdik. Bayağı bir kalabalık var. Bu kadar kalabalık beklemiyorduk. Arabamızı yarı yolda bıraktık. İnşallah bundan sonraki dönemlerde burası daha da güzel olarak bölgenin cazibe merkezi olacak. Valimiz Çetin Oktay Kaldırım'a teşekkür ediyorum buranın daha önceki dönemlerini de geldik gördük ama bu hali daha güzel inşallah daha da iyisi olacaktır” şeklinde konuştu.

Festivale Vali Kaldırım'ın yanı sıra , Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, Sivrice Kaymakamı Mutafa Gül, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Şiş, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, Polis Okulu Müdürü, İlker Emir ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(MK-HİV-



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