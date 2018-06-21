Hayvanseverlerden Sapanca’daki vahşete suç duyurusu Haberi

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( İSTANBUL )- Avukat Babayiğit: “Serbestçe dolaşan katillerle aynı ortamda nefes almak istemiyoruz”- Oyuncu Özge Özder: “Adaleti kendi elimizle vermeyi hayal eden psikolojisi bozuk insanlar haline getirildik” İSTANBUL



- İstanbul Adliyesi önünde toplanan yüzlerce hayvansever Sapanca’da patileri ve kuyruğu kesilmiş halde bulunan köpeğin faillerinin yakalanması için suç duyurusunda bulundu. Ünlü isimlerin de destek verdiği hayvanseverler adına adliye önünde yapılan açıklamalarda hayvanlara yönelik suçlara ilişkin caydırıcı cezalar getirilmesi istendi. Türkiye Barolar Birliği Hayvan Hakları Kurulu, Hayvan Hakları Merkez ve Komisyonları ile yüzlerce hayvansever Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde bir araya geldi. Sapanca’da patileri ve kuyruğu kesilmiş halde bulunan köpeğin faillerinin yakalanması için suç duyurusunda bulunan gruba Ünlü Tiyatrocu Gülriz Sururi, oyuncular Özge Özder, Tuna Arman, şarkıcı Yeliz, yazar Ömür Gedik, CHP’li vekiller Gürsel Tekin ve Sezgin Tanrıkulu ile çok sayıda hayvansever destek verdi. “Serbestçe dolaşan katillerle aynı ortamda nefes almak istemiyoruz” Burada Avukatlar adına açıklama yapan avukat Yasemin Babayiğit, “Kolları, bacakları, kuyruğu kesilerek ölüme terk edilerek ve hayatını kaybeden yavru köpek tek yürek olarak burada toplandık. Avukatı, siyasetçisi, kadını yaşlısı genciyle toplumun her kesimini derinden sarsan bu cinayet yıllardır hayvanlara karşı artarak süren bir zulmün sembolü hale geldi. Bakışlarını yaşama tutunmak için verdiği mücadeleyi hiç unutmayacağız. Hayvan dostumuzun hesabını adalet önünde sormak üzere tüm yaşam hakkı savunucuları olarak suç duyurusunda bulunacağız. Görsel faillerinden ziyade gerçek katillerin bulununcaya dek takipçisi olacağız. Bizlere göre henüz faili belli olmayan bu cinayetin faillerini şiddetle kınıyoruz. Aramızda serbestçe dolaşan bu katillerle aynı ortamda hiçbir şey olmamışçasına aynı ortamda nefes almak istemiyoruz. Bu elim olaya Siyasi liderlerin siyaset üstü bir mesele olarak yaklaşımdan umutluyuz. Ancak yeterli değildir. Hayvan hakları alanında acilen uygulanabilir yeterli yasal düzenlemenin yapılması gerekmektedir. Mecliste bulunan taslak yeterli değildir. Sıfırdan ele alınmalıdır” dedi.

“Adaleti kendi elimizle vermeyi hayal eden psikolojisi bozuk insanlar haline getirildik” Avukat Yasemin Babayiğit’in ardından Bana Göz Kulak Ol Duyarlı Yaşam Derneği sanatçıları ve üyeleri adına oyuncu Özge Özder bir açıklama yaptı. “Vicdan sahibi olan tüm insanlar gibi savunmasız dostlarımız için ülkemizde artık gerçekten işleyen bir adalet sistemi istiyoruz” diyen Özder açıklamasında, “Ülkemizde hayvanlara yönelik şiddet artık o kadar çığırından çıktı ki; değil hayvansever olmak sadece vicdan sahibi olmak bile toplumumuzun isyan etmesine yetti. Yasaların yetersizliği yüzünden bu caniler sapkın eylemlerinin ardından suçlu sayılmazken biz vicdan sahibi insanlar artık adaleti kendi elimizle vermeyi hayal eden psikolojisi bozuk neredeyse suç işleyecek insanlar haline getirildik. Adaletin yerini bulmadığına yıllarca tanıklık etmek topluma örnek olabilecek insanları bile çığırından çıkardı. Ve cezasını biz verelim dedirtmeye başladı.

Tersine işleyen yanlış bir adalet sistemi istemiyoruz. Hayvana eziyet eden canileri dünya gözüyle adalete iç rahatlığıyla teslim etmek istiyoruz. Onların hapisle cezalandırıldığını toplumdan ayıklandığını görmek istiyoruz” ifadelerine yer verdi. “Sert uygulamalar getirilmesi gerekir” Kalabalık içerisinde yer alan ünlü tiyatrocu Gülriz Sururi, “Ülkemizde insanlarımızı caydırıcı olan tek şey para cezaları. Bence bir hayvanın bir kuyruğu kesilse en az 5 bin lira ceza gibi sert uygulamalar getirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Hayvanlar için buradayım” derken yazar Ömür Gedik ise “Burada hiçbir siyasi partiye karşı bulunmuyoruz. Ceza kapsamında belediyelerin de girmesi gerekiyor” dedi.

Yapılan açıklamaların ardından avukatlar suç duyurusunda bulunurken adliye önündeki kalabalık bir süre sloganlar attıktan sonra dağıldı.

