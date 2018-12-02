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02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Hayvanseverler sokak hayvanlarını aç bırakmadı - EDİRNE

Hayvanseverler sokak hayvanlarını aç bırakmadı - EDİRNE



: - Genel görüntülerHayvanseverler sokak hayvanlarını aç bırakmadı - Edirne 'de bir araya gelen hayvanseverler, yiyecek bulmakta zorlanan yüzlerce köpeği beslediEDİRNE (AA) - Edirne 'de Trakya Üniversitesi (TÜ) Hayvan Dostları Topluluğu'nun (TÜHAD) organizasyonuyla bir araya gelen hayvanseverler sokak hayvanlarını besledi.Üniversite öğrencileri ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 150 hayvansever, kentin eski çöplüğünde yaşayan ve yiyecek bulmakta zorlanan köpeklere, kemik, ekmek ve kuru mama verdi.TÜHAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan İlter, gazetecilere yaptığı açıklamada, çöplüğün kapatılmasından sonra orada yaşayan canlıların sorunlarına dikkati çekmek ve Edirne Doğayı Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği'nin eski başkanı Nurhan Kalender'i anmak için bir araya geldiklerini belirtti.
Soğuk havalar nedeniyle eski çöplük alanında bulunan köpeklerin beslenmekte zorluk çektiklerini anlatan İlter, buradaki hayvanların tüm sorunlarının çözülmesi için yetkililerden destek istedi. Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu da çöplük kapandığından beri Edirne Belediyesi olarak buraya her gün yemek getirdiklerini söyledi.

Önemli bir etkinlikte bir araya geldiklerini ifade eden Tanrıkulu, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen hayvanseverlere teşekkür etti.Konuşmaların ardından çeşitli derneklerin ve hayvanseverlerin desteğiyle çöplük alanında bulunan çok sayıda köpeğe, yaklaşık 1 ton kemik ve mama verildi.

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