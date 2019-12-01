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01 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Hayvanseverin dikkati atı ölümden kurtardı Haberi

Hayvanseverin dikkati atı ölümden kurtardı Haberi

atın çevre yolu gezmesi

Bağlama Bild Cep Telefonu Hayvan Ölüm Oyunu 

-Soyer'in atı bağlaması

( ESKİŞEHİR )- Atı yağmurdan korumak için aracındaki halıyı üzerine çekti ESKİŞEHİR

- Eskişehir’de hayvansever bir vatandaş çevreyoluna giren atı, dikkati ve uğraşları sayesinde yol kenarına çekerek araçların çarpmasını önledi. Çevre yolu üzerinde 25 Ağustos 2019 tarihinde meydana gelen kazada 2 ata çarpan otomobilde maddi hasar meydana gelmiş, atlar ise telef olmuştu. Kaza sonrasında çevre yoluna çıkan atların sayısı arttı. Barış Soyer isimli vatandaş araç kullandığı sırada bir atın çevre yolunda araçların önüne atladığını gördü. Bunun üzerine aynı zamanda cep telefonu ile anbean atın ölüm oyununu kaydeden Soyer, aracı ile sıkıştırdığı atın yol kenarına geçmesini sağladı. Bir ağaca bağlanan atın terli olduğunu gören hayvansever bir battaniye ile atın üstünü örttü. Olası bir kazanın önüne geçen Barış Soyer, çektiği görüntü de ayrıca yetkililerden yardım istediği görülüyor. (AS
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