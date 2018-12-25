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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Hayvansever üniversitelilerden örnek davranış İzle

Hayvansever üniversitelilerden örnek davranış İzle

Köpeklerin grubu karşılamaları ve sevinmeleri

Sokak Köpeği Sokak Köpekleri Öğrenciler Üniversite Öğrencisi Sokak Hayvanları 

-Grubun köpekleri beslemeleri
-Köpeklerin yemlenmesi ve sevinçleri
-Köpeklerin grup üyelerine sevgi göstermeleri
-Grup üyelerinin toplu görüntüsü
-Asude Tüç ile röp
-Rabia Coşkun ile röp
-Seda Çalgı ile röp

( HATAY -ÖZEL) - Hatay'da bir grup üniversite öğrencisi biriktirdikleri harçlıklarla ve topladıkları yardımlarla 3 yıldır soğukta aç kalan köpekleri besliyor HATAY

- Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir grup üniversite öğrencisi biriktirdikleri harçlıklarla ve topladıkları yardımlarla 3 yıldır soğukta aç kalan köpekleri besliyor. Soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak köpeklerinin imdadına üniversite öğrencileri yetişti. İskenderun'da üniversitede okuyan bir grup öğrenci, harçlıklarıyla aldıkları, gönüllü hayvanseverlerin de desteğiyle topladıkları mamalarla sokakta yaşayan köpeklerin imdadına yetişiyor. Bu gençleri bir araya getiren ise 3 yıldır bireysel olarak sokak hayvanlarına yardım eden Asude Tüç isimli üniversite öğrencisi. İskenderun'da 3 yıldan buna sürdürdüğü yardım gönüllülüğünü Tarsus Üniversitesini kazanıp oraya gitmesiyle de bırakmayan Tüç, hafta sonları İskenderun'a gelerek sosyal medyada bir araya geldikleri gönüllü hayvanseverler ile birlikte köpekleri besliyorlar. Biriktirdikleri harçlıklar ile tavuk eti ve mama alan öğrenciler, İskenderun'un şehir çöplüğünün bulunduğu kırsal kesimdeki yaklaşık 90 sokak köpeğini besliyor. Grubun geldiğini görünce adeta bayram yapan köpekler ise onlara sevgilerini göstererek teşekkür ediyorlar. Hayvansever gönüllü Asude Tüç, İskenderun'da 3 yıldan bu yana sokak köpeklerine yardım etmeye başladığını belirterek, "Bu bölgede yaklaşık 90 köpek bulunuyor, bizler haftada bir veya iki kez kendi aramızda para toplayarak ya da hayvanseverlerden mama desteği alarak köpekleri besliyoruz. Bizi görünce çok seviniyorlar mutlu oluyorlar. Bu konuda halkımızın bilinçlenmelerini istiyoruz. İnsanlarımız günlük bir kahve parasını mama desteği olarak bağışlayabilirler. Burada başka şehirlerden gelen arkadaşlarımız da var. Biz kendi imkanlarımızla elimizden geleni yapıyoruz ama halkımızın bu konuda bilinçlenmesi gerek" dedi.
Üniversite öğrencisi Rabia Coşkun ise gruba yeni katıldığını belirterek, köpeklerin mutluluğunu görmenin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Seda Çalgı ise insanların köpekleri para ile satın alıp bir süre sonra sokağa bırakmalarına tepki göstererek, "Köpekleri satın almayalım onları sahiplenelim. Ben sokaklara terk edilen köpekleri görünce çok üzülüyorum" şeklinde konuştu.

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