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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Hayvansever iş adamı yavru yunusu hayata döndürdü

Hayvansever iş adamı yavru yunusu hayata döndürdü

Yunusun tekrar denizle buluşması

( EDİRNE ) EDİRNE

Sosyal Medya Sosyal Paylaşım Sitesi Yunus Balığı Sosyal Paylaşım Hayvan 


- Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Yayla Sahili'nde turistik tesis işleten ve aynı zamanda 643. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası olan Edirneli hayvansever iş adamı Mustafa Altunhan, sahile vuran yavru yunusu, uzun uğraşlar sonucu yeniden denizle buluşturdu. Saros Körfezi'nde etkili olan lodos nedeniyle sabah saatlerinde karaya vuran yunus balığını kendi imkanlarıyla tekrar denizle buluşturan Altunhan, o anları sosyal paylaşım sitesi hesabından da canlı olarak paylaştı. Karaya vuran yunusun yaralı da olduğunu aktaran Altunhan, şiddetli dalgalara rağmen yavru yunusu denizin derinliklerine kadar götürdü. Altunhan’ın bu davranışı sahildeki vatandaşlar ve sosyal medya üzerinden de takdirle karşılandı.
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