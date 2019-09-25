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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Hayvansever barınak, örnek çalışmalarına devam ediyor

Hayvansever barınak, örnek çalışmalarına devam ediyor

drone görüntüsü

Rehabilitasyon Röntgen Sokak Hayvanı Katarakt Sokak Hayvanları 

-köpeklere mama verilmesi
-hayvan barınak içinden detaylar
-Veteriner Hekim Fatmanur Berhuni ile röportaj
-köpeklerden ve kedilerden detaylar

( MARDİN )- Mardin'de 'sokak hayvanları' rehabilitasyon çalışmaları devam ediyor MARDİN

– Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi sokak hayvanlarına yönelik örnek çalışmalarına devam ediyor.Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman’ın talimatlarıyla, Türkiye ve bölgede önemli çalışmalara imza atan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde Hayvan Hastanesi’nde, röntgen, tam kan sayım cihazı, ultrason, SCR, EKG, göz cihazı FAKO gibi hastanelerde bulunması gereken tüm cihazlar yer alıyor. Cihazlarıyla bölgede bir çok hayvana hizmet veren hayvan hastanesinde ortez, protez, katarakt, felçli hayvanlara yürüteç ve bir çok operasyon gerçekleştiriliyor. Barınakta kör, felçli, sakat, annesiz yavru, dişi ve erkek gibi bölümlerinde bulunan hayvanlar, 7 gün 24 saat kontrol altında tutuluyor.Son bir ay içerisinde 450 ihbara cevap verilen merkezde, kaza nedeniyle hayvan hastanesine getirilen yaklaşık 150 sokak hayvanının kırık, çatlak, travma gibi birçok alanda gerekli müdahaleleri yapılarak sağlıklarına kavuşmaları sağlandı. 5199 Sayılı Kanunun 6. maddesine dayanarak, hayvan hastanesi ve barınakta gerekli tedavileri yapılarak sağlıklı duruma getirilen hayvanlar, aşı ve küpeleme işlemlerinin ardından alındıkları yere bırakılıyor.Veteriner hekim Fatmanur Berhuni, Türkiye ve bölgede sokak hayvanları rehabilitasyon merkezlerinde olmayan ameliyat, katarakt, anestezi gibi bir çok cihaz ve imkanın Mardin Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde mevcut olduğunu söyledi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman’ın merkeze büyük destek verdiğini aktaran Berhuni, “Vali Yaman bir hayvansever olduğu için her zaman desteğini görüyoruz. Buranın tam teşekküllü bir hastane ve barınak olmasında kendisinin büyük destekleri mevcut. Sık sık burayı ziyaret ederek hayvanların son durumu hakkında bilgi alır. Barınakta birimleri tek tek gezerek hayvanların son durumunu kendisi görür” dedi.

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