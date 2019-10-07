Hayvanlarını otlatırken yerde bulduğu cisim elinde patladı

-polis ekipleri

-hayvan sürücüsü

-genel görüntüler



( MARDİN ) MARDİN



- Mardin'i Nusaybin ilçesinde çobanın bulduğu cismin elinde patlaması sonucu ağır yaralandı. Suriye sınırına yaklaşık 200 metre uzaklıkta bulunan 8 Mart Mahallesinde boş arazide hayvanlarını otlatan çoban Selahattin Bayhan'ın (56) bulduğu cisim elinde patladı. Olayda çoban Bayhan ağır yaralandı. Patlama sonrası bölgeye çok sayıda polis ev sağlı ekibi sevk edildi. İki eli ve karnından yaralanan Bayhan kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesine tedavi altına alındı. Patlamayla ilgili soruşturma başlatan polis patlayan cismin tespit çalışmalarını sürdürüyor.

