Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Hayvanlarını otlatırken yerde bulduğu cisim elinde patladı

Hayvanlarını otlatırken yerde bulduğu cisim elinde patladı

patlama yeri

Polis Polis Ekipleri Hayvan 

-polis ekipleri
-hayvan sürücüsü
-genel görüntüler

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin'i Nusaybin ilçesinde çobanın bulduğu cismin elinde patlaması sonucu ağır yaralandı. Suriye sınırına yaklaşık 200 metre uzaklıkta bulunan 8 Mart Mahallesinde boş arazide hayvanlarını otlatan çoban Selahattin Bayhan'ın (56) bulduğu cisim elinde patladı. Olayda çoban Bayhan ağır yaralandı. Patlama sonrası bölgeye çok sayıda polis ev sağlı ekibi sevk edildi. İki eli ve karnından yaralanan Bayhan kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesine tedavi altına alındı. Patlamayla ilgili soruşturma başlatan polis patlayan cismin tespit çalışmalarını sürdürüyor.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı