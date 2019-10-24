Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Hayvanlarını otlatan çoban ölü bulundu - TUNCELİ

Hayvanlarını otlatan çoban ölü bulundu - TUNCELİ

- Çobanın düştüğü değerlendirilen kayalık bölgenin görüntüsü - Ekiplerin geri dönmesiHayvanlarını otlatan çoban ölü bulunduTUNCELİ (AA) - Tunceli 'nin Çemişgezek ilçesinde hayvanlarını otlatırken kaybolan çoban Reşit Özok'un (22) cansız bedenine ulaşıldı.Edinilen bilgiye göre, ilçenin Doğan köyünde çobanlık yapan Özok, hayvanları otlatmak için köy kırsalına götürdü. Bir süre sonra hayvanların köye çobansız geldiğini gören ve şüphelenen sürü sahibi Hasan Erdoğan, durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.Arama kurtarma çalışması başlatan ekipler, köylülerin destekleriyle çoban Özok'u kırsalda aradı.Geniş bir alanda arama çalışması devam ettiği sırada vatandaşlar, Kırdan Deresi bölgesinde uçurumdan düştüğü değerlendirilen Özok ve telef olan eşeğine ulaştı.Çemişgezek Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Özok'un cansız bedeni, Çemişgezek İlçe Entegre Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Jandarma Kayalı Gesi Salda Hayvan 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı