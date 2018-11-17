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17 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Hayvanlarını çalan hırsızı çobanlar yakaladı...Hırsızın çobanlar tarafından yakalanma anları kamerada Haberi

Hayvanlarını çalan hırsızı çobanlar yakaladı...Hırsızın çobanlar tarafından yakalanma anları kamerada Haberi

çobanların yakaladıkları şüpheliyi kolundan tutup götürmesi

Sosyal Medya Jandarma Akalan Hırsız Cep Telefonu 

-dağlık bölgede çobanların şüpheliye soru sormaları
-şüpheliden ve vatandaşlardan görüntü

( DENİZLİ )-Cuma namazını fırsat bilen hırsızlar hayvanlara dadandı-Hırsızlık şüphelisini jandarmaya teslim edip o anları da cep telefonuyla kaydettiler DENİZLİ

- Denizli’de çobanlar, hayvanlarını çalmaya çalıştıklarını iddia ettikleri hırsızları yakaladı. Hırsızları jandarmaya teslim eden vatandaşlar o anları cep telefonuyla görüntüledi. Edinilen bilgiye göre olay, Tavas ilçesi Kızılca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hayvan yetiştiricisi Muzzaffer Gebeşçi, Cuma namazı için camiye giden çoban arkadaşı Hüseyin Arzıman’a ait hayvanların tanımadıklarını kişiler tarafından götürüldüğünü fark etti. Gebeşçi durumu Arzıman ve diğer çoban arkadaşlarına bildirdi. Olay yerine gelen çobanlar, dağlık alana kaçan hırsızların peşine düştü. Mahalle halkının da yardım ettiği olayda hayvanları çalmaya çalıştığı öne sürülen A.T., dağlık alanda yakalandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, koyunları çalarken çobanların elinden kaçtığı iddia edilen M.K ile şoför olduğu öğrenilen İ.E’yi yakaladı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan hırsızı yakaladıkları anları cep telefonlarıyla kayda alan vatandaşlar, bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı.
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