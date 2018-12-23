Hayvanlarını 3 gün arayla parçalanmış olarak bulan çiftçiler uyuyamıyor

-hayvan sahibinin koyunlarıyla ilgilenmesi

-Hayvanların yaralarından detay

-Hayvanların saldırıya uğradıkları alana girmek istemeyişi

-Koyun Sahibi Ümit Biber röp.

-Mahalleden detay

-Saldırı yapan hayvanın geldiği öne sürülen bölgeden detay

-Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar detay

-arşiv görüntüler de eklenmiştir



( ANTALYA )- 3 gün önce bir çiftçinin vahşice parçalanarak telef edilen koyunlarının ardından, hemen yan komşusunun 2 koyunu bilinmeyen bir canlı tarafından saldırıya uğradı- Koyun Sahibi Ümit Biber:- “Gece odun almaya çıkarken önümüze ne çıkacak diye korkuyoruz”- “Böyle bir şehirde bu oluyorsa, köylerdeki hayvancılık yapanları düşünemiyorum” ANTALYA



- Antalya’da 3 gün önce bir çiftçinin vahşice parçalanarak telef olan koyunlarının ardından aynı mahallede oturan komşusunun 2 koyunu bilinmeyen bir canlı tarafından saldırıya uğradı. Koyunlar yaralanırken, o anlara şahit olan hayvan sahipleri ise, “Odun almaya bile çıkamıyoruz” diyerek korkularını dile getirdi. Olay, geçtiğimiz cumartesi günü gece saat 02.00 sıralarında gecesi Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi’nde gerçekleşti. Cuma günü Necati Avcı’ya ait hayvan çiftliğinde 11 koyunun 6 tanesinin parçalanmasının ardından, aynı olay mahallede yaşayan Ümit Biberi’nde başına geldi. Kurbanlık hayvan alım-satım işiyle uğraşan Ümit Biber’in eşi, cumartesi gecesi dışarıdan gelen tuhaf sesleri duydu. Seslerden şüphelenerek dışarıya çıkan genç kadın, ışığı açmadan etrafı kontrol etmeye başladı.

Daha sonra ışığı yakarak balkonun altına eğilen Biber, tellerin arasından kurda benzer bir canlının, onun ardından ise köpeğe benzer devasa bir hayvanın olduğunu gördü. Korku dolu anlar yaşayan genç kadın hemen eşine seslendi. Koyun sahiplerini fark eden iki canlı da bu sırada yol kenarına doğru kaçmaya başladı.

Dışarıya çıkan Ümit Biber ise biri hamile, 2 koyununun yaralandığını fark etti. Saldırının gerçekleştiği alana girmek istemiyorlar Olayın ardından ise kafa ve gövde kısımlarından yaralanan koyunların, saldırının olduğu kapalı alana girmek istemeyişi dikkat çekti. Sahibinin alana götürme çabasına direnen koyunlar, ineklerin olduğu ahıra girerek onların yanında durduğu gözlendi. “Buzağı kadar varmış” 3 gün önce komşusu Necati Avcı’nın başına gelen olayı hatırlatan Ümit Biber, hayvanların 2-3 gündür saldırı halinde olduğunu belirtti.

Olayı anlatan Biber şöyle konuştu: “Cumartesi gecesi saat 02.00 sıralarında eşim televizyon izlerken dışarıdan ayak, yaprak sesleri gibi tuhaf sesler duyuyor. Ondan sonra şüpheleniyor ama dışarıda köpekler olduğu için, ‘bir şey olmaz herhalde’ diyor. Ardından içi rahat etmeyince dışarıya çıkıyor ve ışığı açmadan etrafa bakıyor. Sonra ışığı yakıp balkonun altına eğilince koyunlara saldıran bir şeyin olduğunu görüyor. Kuyruğu uzun bir hayvan görünce öncesinde köpek sanıyor. Korkup bana sesleniyor, bende ön kapıdan çıktım. Eşim, ‘Kurt ve arkasında kangal köpeğine benzer bir kurt’ diyor. İkisi de yoldan tarafa doğru kaçmışlar. Bizim koyunun biraz daha büyüğü, buzağı kadar varmış. Zaten arkadaki beyaz köpek içeriden çıkamadığı için baya bir uğraşıyor.” “Önümüze ne çıkacak diye korkuyoruz” Hayvanlarındaki zararı anlatan Biber, bir koyunun 3 aylık hamile olduğunu ve bahçelerine giren canlıların hamile koyunun karnını oyduğunu söyledi.



Diğer koyunun ise gözünün oyulduğunu dile getiren Biber, “Bizim çocuklarımız da var. Gece odun almaya çıkarken önümüze ne çıkacak diye korkuyoruz. Mahalle çok tenha bir yerde. Böyle bir şehirde bu oluyorsa, köylerdeki hayvancılık yapanları düşünemiyorum.” ifadelerini kullandı.

