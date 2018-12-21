Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Hayvanları telef olunca çareyi nöbet tutmakta buldu - ANTALYA

Hayvanları telef olunca çareyi nöbet tutmakta buldu - ANTALYA

- Hayvanların telef olduğu alandan detaylar - Besici Necati Avcı'yla röportaj - Avcı'nın tüfekle nasıl nöbet tuttuğunu göstermesi - Antalya 'da koyunlarından 6'sı telef, 5'i kaybolan besici, kurbanlık için beslediği büyükbaş hayvanlarını av tüfeğiyle nöbet tutarak korumaya çalışıyor - Besici Necati Avcı: - "Şehir merkezinde oturuyoruz, koyunlarımı bir şey parçalamış, tedirginim. Onun için her gün sırasıyla nöbet tutuyoruz"ANTALYA (AA) - Antalya 'da küçükbaş hayvanları telef olan besici, büyükbaş hayvanları için balyalarla kurduğu kulübede nöbet tutuyor.Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi'nde besicilik yapan Necati Avcı, iki gün önce 11 koyununun bulunduğu ahıra gittiğinde 6 koyununu parçalanmış halde buldu.Beş koyunu da kaybolan Avcı, aynı bölgede beslediği büyükbaş hayvanların da zarar görmemesi için balyalardan kulübe yaptı.Merdiven yardımıyla kulübeye çıkan Avcı ve çalışanları, her gece av tüfeğiyle nöbet tutuyor. Üzerine örttükleri halıyla da soğuktan korunup, kamufle olmaya çalışıyorlar.Avcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki gün önce koyunlarını parçalanmış halde bulduğunu dile getirdi.Kendi imkanlarıyla çürümeye başlayan koyunları gömdüklerini dile getiren Avcı, şunları kaydetti:"Kurbanlık yetiştiriyorum. Sabah geldik koyunlar ölmüş. Şehir merkezinde oturuyoruz, koyunlarımı bir şey parçalamış, tedirginim. Onun için her gün sırasıyla nöbet tutuyoruz. Büyükbaş hayvanlarım, buzağılarım da var. Ne olduğunu bilemeyince tereddüt ediyorum, çalışan arkadaşlarla sırasıyla geceleri tüfekle nöbet tutuyoruz."Saman balyalarının üstünde üzerine halı örterek av tüfeğiyle nöbet tuttuklarını dile getiren Avcı, kurbanlık 40 - 50 küçükbaş hayvan alacağını ancak tedirgin olduğunu söyledi.

Büyükbaş Hayvanlar Uttu Büyükbaş Hayvan Hayvan 

İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı