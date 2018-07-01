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01 Temmuz 2018 Pazar günü yayınlandı
Hayvanları sıcağın etkisinden korumak için nehirden geçiriyorlar İzle

Hayvanları sıcağın etkisinden korumak için nehirden geçiriyorlar İzle

Drone ile çekilen detaylar

Hava Sıcaklıkları Sudan Büyükbaş Hayvan Hayvan 

-Hayvanların nehirden geçişi
-Çobanın hayvanlarla beraber nehirden geçişi
-Hayvanların sudan çıkışı
-Mehmet Demir’in konuşması
-Hamza Demir’in konuşması
-Kardeşlerin eşek sırtında köye gidişi

( DİYARBAKIR -ÖZEL) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde çobanlık yapan iki kardeş, özellikle hamileler olmak üzere hayvanlarını 50 dereceye yaklaşan sıcaklıklardan korumak amacıyla hergün Dicle Nehri’nden geçiriyor. Diyarbakır’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları insanları olduğu kadar hayvanları da etkilemeye başladı.
Çınar ilçesine bağlı Başaklı köyünde çobanlık yapan Mehmet ve Hamza Demir kardeşler, baktıkları hayvanları 50 dereceye yaklaşan sıcaklıklardan korumak amacıyla Dicle Nehri’nden geçiriyor. 250’nin üzerinde büyükbaş hayvandan sorumlu olan kardeşler, sabah, öğle ve akşam saatlerinde hayvanları nehirden geçirerek, özellikle hamile olan hayvanların sıcak havanın etkisinden korunmasını amaçlıyor. “Susuzluktan hayvanların ciğerleri çürüyebilir” Başaklı Köyünde ağabeyiyle çobanlık yapan Mehmet Demir (15), özellikle sıcak havalarda hayvanları nehirden geçirdiklerini belirterek, “Yazın sıcak olduğu için hayvanlar suya girmezse susuzluktan ciğerleri çürüyebilir. Böyle olunca da yavru atabiliyorlar. Sabah 5 buçukta gidip, akşamda 7 gibi eve geliyoruz. Öğlen de suya girip hayvanları serinletiyoruz” dedi.
Hamza Demir ise, özellikle öğle saatlerinin çok sıcak geçtiğini vurgulayarak, “Hayvanların suya ihtiyacı var. Yarım saat suda bekletiyoruz. Sonra eve getiriyoruz” diye konuştu.

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