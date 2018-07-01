

- Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde hayvanları otlatmaya çıkaran çocuktan haber alınamıyor. Hayvanları bulunan çocuğun bulunması için arama çalışmaları sürüyor. Edinilen bilgilere göre, Silvan ilçesi Malabadi Mahallesi’nde sabah saatlerinde hayvanları otlatmaya çıkaran 12 yaşındaki Yusuf Yılmaz kayıplara karıştı. Çocuklardan haber alamayan aile, mahalle sakinleriyle birlikte Yusuf’u bulmak için seferber oldu. Hayvanlara ulaşan aile Yusuf’u bulamayınca jandarmaya haber verdi. Jandarma ve mahalleliler, Yusuf’u bulmak için arama çalışmalarını sürdürüyor. (HS-MP-Y)

