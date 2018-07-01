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01 Temmuz 2018 Pazar günü yayınlandı
- Hayvanları otlatmaya çıkaran çocuktan haber alınamıyor

- Hayvanları otlatmaya çıkaran çocuktan haber alınamıyor

Vatandaşların arama çalışması

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

A Haber Jandarma Hayvan 


- Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde hayvanları otlatmaya çıkaran çocuktan haber alınamıyor. Hayvanları bulunan çocuğun bulunması için arama çalışmaları sürüyor. Edinilen bilgilere göre, Silvan ilçesi Malabadi Mahallesi’nde sabah saatlerinde hayvanları otlatmaya çıkaran 12 yaşındaki Yusuf Yılmaz kayıplara karıştı. Çocuklardan haber alamayan aile, mahalle sakinleriyle birlikte Yusuf’u bulmak için seferber oldu. Hayvanlara ulaşan aile Yusuf’u bulamayınca jandarmaya haber verdi. Jandarma ve mahalleliler, Yusuf’u bulmak için arama çalışmalarını sürdürüyor. (HS-MP-Y)
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