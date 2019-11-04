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04 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Hayvanları almak için geldiler, 90 tane küçükbaş hayvanı alıp kaçtılar Haberi

Hayvanları almak için geldiler, 90 tane küçükbaş hayvanı alıp kaçtılar Haberi

Hayvanlardan görüntü

Akalan Hırsız Hayvancılık Hayvan Trol 

-Jandarma ekiplerinden görüntü
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) - DİYARBAKIR

- Bingöl'ün Karlıova ilçesi Sarıkuşak köyünde hayvancılık yapan çiftçiden 90 adet küçükbaş havyan almak için anlaşan 3 kişi, hayvanları çalıp kayıplara karıştı. Hırsızlar, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada. Ergani İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat eden C.K. isimli şahısın, 2019 yılı ekim ayı içerisinde hayvanlarının bulunduğu Bingöl'ün Karlıova ilçesi Sarıkuşak köyünde 90 adet küçükbaş hayvanının çalındığını, hayvanlarını 20 gün önce satın almak için gelen şahısların çaldığından şüphelendiğini kaydettiği belirtildi. Açıklamada, "Devam eden çalışmalar neticesinde, ekim ayı içerisinde hayvan sahibinin Bingöl ilindeki ağılına gelen şahısların aracı ve sonrasında olayı gerçekleştiren A.B., G.B. ve İ.B. isimli şahıslar tespit edilmiştir. Şüpheli şahısların belirlenen adreslerinde 2 Kasım 2019 Cumartesi günü yapılan operasyonda, A.B., G.B. ve İ.B. isimli şahıslar ikamet ettikleri evde yakalanmıştır. Şahısların ağıllarında yapılan kontrolde hayvanlara rastlanılmamış, bahse konu hayvanlar A.B. isimli şahsın oğlu E.B.’nin çobanlığını yaptığı hayvanlar arasında arazide bulunmuştur. Hayvan sahibi ile yapılan kontrolde 59 adet küçükbaş hayvanın hırsızlık olayına konu olan hayvanlardan olduğu tespit edilmiştir. Hırsızlık olayına konu olan 59 adet küçükbaş hayvan, hayvan sahibi C.K. isimli şahsa teslim edilmiş, teslim etme esnasında devriyenin görevini tehdit ve cebir kullanarak engellemeye çalışan E.B. hakkında “Görevi Yaptırmamak İçin Direnme” suçundan, A.B., G.B. ve İ.B. isimli şüpheliler hakkında “Hırsızlık” suçundan adli işlemlere başlanılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir” denildi. (RK-YRT-
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