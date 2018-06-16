Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Hayvanlara eziyet edenlere hapis cezası geliyor Haberi

Hayvanlara eziyet edenlere hapis cezası geliyor Haberi

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın açıklaması

( YOZGAT -HD)- Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Yozgat’ta yaptığı açıklamada, Hayvanları Koruma Kanununda yapılacak değişiklikle hayvanları öldüren, işkence ve eziyet edenlere hapis cezası getirileceğini söyledi.

YOZGAT

Para Cezası Ormanlı Hapis Cezası Hükümet Hayvan 


- Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Yozgat’ta yaptığı açıklamada, Hayvanları Koruma Kanununda yapılacak değişiklikle hayvanları öldüren, işkence ve eziyet edenlere hapis cezası getirileceğini söyledi.

Yozgat’ta seçim çalışmalarını ve bayram ziyaretlerini sürdüren Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bozdağ, Sakarya’da bir köpeğin ayaklarının ve kuyruğunun kesilerek ormanlık alana bırakılmasının hatırlatılması üzerine yaptığı açıklamada. “Olayın failleri ile ilgili geniş kapsamlı çalışma yürütülüyor. Bu vahşiliği kim işlediyse onlar tespit edilecektir ve gereği mutlaka yapılacaktır. Normal bir insanın, insan tavırları taşıyan bir kişinin böylesi bir vahşete imza atması kabul edilemez. Yapmaz zaten bir insan. Bunları yapanlar belliki sadece adı insan ama insanlıkla uzaktan yakından alakaları yok. Hükümet olarak hayvanları koruma kanununda önemli değişiklikler yapma kararı almıştık. Adalet bakanlığımız bir kanun tasarısı hazırlamıştı ve kamu oyuna biz bunu açıklamıştık. Sahipli ve sahipsiz hayvanların öldürülmesi, işkence ve eziyete tabi tutulması şu anda idari para cezası ile bir yaptırıma tabi tutuluyordu. Yeni düzeleme göre bunlar hapis cezasına tabi tutulacak. Bunların tamamı suç olarak düzenlenecektir. Daha ağır yaptırımlar getirilecek bu tasarı ile beraber. Seçimin araya girmesi nedeniyle tasarının yasalaşma imkanı olmadı. Seçimden sonra inşallah hükümet bu konuda ciddi bir adım atacaktır. Sahipli ve sahipsiz hayvanların öldürülmesi işkence ve eziyete muhatap olması suç olarak kabul edilecek ve ağır cezai yaptırımlar getirilecektir. Hükümetimizin ana gündemlerinden bir tanesidir. Seçimden sonra yapacağımız öncelikli işlerimiz arasında hayvanları koruma kanunda yapılacak değişiklikler yer alacaktır. Böyle bir hadise nedeniyle çok üzüntülüyüz. Umarım ki bu vahşiliği yapanlar kısa sürede tespit edilir ve hal ettikleri muameleye, cezaya çarptırılırlar.” Şeklinde konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
AK Parti Referandum KampanyasıAK Parti Referandum Kampanyası
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı