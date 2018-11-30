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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Hayvanlar üşümesin diye mağazasının önüne battaniye serdi - DENİZLİ

Hayvanlar üşümesin diye mağazasının önüne battaniye serdi - DENİZLİ

- Sokak köpeklerine şefkat eli uzattı - Polar içinde uyuyan köpek - Vatandaşların köpekleri sevmesi - Bebek giyim mağazası işletmecisi Ahu Alkın ile röportaj - Vatandaşların fotoğraf çekmesiHayvanlar üşümesin diye mağazasının önüne battaniye serdi - Denizli 'de bebek giyim mağazası sahibi kadın, sokak hayvanlarının üzerinde yatıp üşümemesi için iş yerinin önüne battaniye serdiDENİZLİ (AA) - Denizli 'de mağaza sahibi bir kadın, sokak hayvanlarının üzerinde yatması için iş yerinin önüne battaniye serdi.Merkezefendi ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda bebek giyim mağazası işleten Ahu Alkın, çevrede dolaşan sokak hayvanlarının soğuktan korunması amacıyla dükkanın girişindeki zemine battaniye serdi.Bu davranışıyla çevredekilerin takdirini alan Alkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 yıldır sokak hayvanlarını korumak için çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev aldığını söyledi.

Köpeklere her gün mama verdiğini belirten Alkın, "Çevredeki sahipsiz köpeklere kış günlerinde yardımcı olmaya çalışıyorum. Onlara mama ve su veriyorum. Onlar benim çocuklarım gibi. Köpeklerimiz için polarlar yaptırdık. Çevredeki esnaflar da dükkanlarının önünü kullanmamıza izin veriyor. Sokak hayvanları için gönüllü çalışıyoruz." diye konuştu.
Köpekleri haftada 15 kutu mama ile beslediğini dile getiren Alkın, hayvanseverlerden bu konuda daha duyarlı olmalarını talep etti.Öte yandan bazı vatandaşlar da polar içinde uyuyan köpeklerin fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak destek istedi.

Sosyal Medya Muhabir Sivil Toplum Sokak Hayvanları Giyim Mağazası 

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