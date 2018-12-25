Hayvan yetiştiricileri zorlu kış mesailerine başlıyor

-Hayvan yetiştiricisi Ömer Şenol ile röportaj

-Drone ile havadan hayvan görüntüleri

-Genel detaylar



( ESKİŞEHİR -ÖZEL)- Zorlu kış şartları için hazırlıklar yazdan başlıyor- Hayvan yetiştiriciliği yapan Ömer Şenol;- “Hayvanları genelde soğuk değil, sıcak ve nem öldürür”- “Bizim kuru ekmekle günümüz geçer, ama hayvan için öyle değil” ESKİŞEHİR - Soğuk havalara aldırış etmeden çalışan çobanlar, zorlu kış mesailerine başlıyor. Hava şartları ne olursa olsun mesleklerine devam eden çobanlar, kış aylarında daha dikkatli bir şekilde hayvanlar ile ilgileniyorlar. Yaz mevsiminde kış için hazırlık yapmaya başlayan hayvan yetiştiricileri, yaşanabilecek olumsuz durumlar için önlemlerini önceden alıyorlar. Mesleğini severek yaptıkları için hava şartlarının çok etkilenmediklerini söyleyen hayvan yetiştiricisi Ömer Şenol, çobanların kış mesailerini anlattı. “Hayvanları genelde soğuk değil, sıcak ve nem öldürür” Eskişehir’in Bozdağ Mahallesinde küçükbaş hayvan yetiştiricisi olan Ömer Şenol, hayvanların daha çok yaz ayarında zorlandığını söyledi.



Şenol, “Burası 1260-1280 rakımlı bir yer. Burada hayvanlar ortalama 8 ay dışarıda, 4 ay içeride hayvanlarımızı yetiştirmeye çalışıyoruz. Hayvanların yemini biz genelde yazın hazırlıyoruz. Arpanın bol olduğu zamanlarda hayvanlarımızın yemini hazırlıyoruz. Genelde kuru yem kullanıyoruz. Kendi işini yapıyorsan bu hiçbir zaman zor olmaz. Ama şu bir gerçek, severek yaparsan zorluk yoktur. Hayvanlarımıza soğuktan dolayı bir şey olmuyor. Hayvanı sıcak öldürür, nem öldürür. Yoksa soğuk genelde hayvana bir şey yapmaz. Sabah kalktığımız saat yazdan kışa göre değişir. Yaz sezonunda sabah ezanında çıkarız 10-11’e kadar. Değişiyor genelde. Eskiden kırda kalma olayı vardı. Şimdi o da bitti. Kışın geceleri uzun olduğu için geceleri de kuru yem veriyoruz. Genelde elimizden geldiği kadar kışın hayvanlar kapalı alanda olduğu için kuru yem ile bakıyoruz. Fenni yem verdiğimiz sürece içerisi asit yapıyor. Bu da hayvanlara zarar veriyor. “Biz kuru ekmekle günümüz geçer ama hayvan için öyle değil” Kışın yolların 1 haftaya kadar kapandığını ve bu sürede hayvanların aç kalmaması için önceden önlem aldıklarını ifade eden Şenol, “ Kışa girmeden önce de yerlerimiz temizleri. Hayvanların durduğu yeri dezenfekte ederiz, kireçleriz. Gördüğünüz gibi kışın burası biraz sert geçiyor. Yaz ayında hazırlığımızı yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar rahat etmeye çalışıyoruz. Hayvanımız için de, bizim için de. Yeri geliyor bir hafta yolların kapandığı oluyor. Biz kendimiz olsak kuru ekmekle günümüz geçer, ama hayvan için öyle değil. Hayvan için elimizden geldiği kadar kış yemini yazdan hazırlamaya gayret ediyoruz. Tabi eksiklerimiz oluyor. Dört dörtlük hazırlayamıyoruz. Ama yüzde 70’ini en az yazdan hazırlıyoruz” dedi.



