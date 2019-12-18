Hayvan yemlerinin arasına gizlenmiş 20 bin paket kaçak sigara yakalandı

-içinde yapılan arama

-yakalanan sigaralar

-fotoğraf



( ŞANLIURFA )- Şanlıurfa’da 20 paket kaçak sigara ele geçirildi ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da durdurulan tırda yapılan aramada hayvan yemlerinin arasına gizlenmiş 20 bin paket gümrük kaçağı sigara ile 263 kilogram nargile tütünü yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa-Mardin Karayolu'nda şüphelendikleri tırda arama yaptı. Yapılan aramada hayvan yemlerinin arasına gizlenmiş 20 bin paket gümrük kaçağı sigara ile 263 kilogram nargile tütünü yakalandı. Tır sürücüsü gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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