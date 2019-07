Hayvan sahipleri Kurban Bayramı’ndan umutlu

-Mürsel Çetin konuşma

-Engin Özer konuşma



( SAMSUN ) - Kurbanlık hayvanlar pazardaki yerlerini aldı SAMSUN



– Kurban Bayramı’na sayılı günler kala kurban pazarlarındaki yerlerini alan kurbanlık hayvanlar alıcılarını bekliyor. Yem fiyatlarının kurbanlık fiyatlarını da etkilediğini ifade eden havyan sahipleri ise Kurban Bayramı’ndan umutlu. Kurban Bayramı’na yaklaşık 2 hafta kala, hayvan sahipleri kurban pazarlarındaki yerlerini almaya başladı.

Kilometrelerce yoldan gelen hem büyükbaş hem de küçükbaş kurbanlıklar Samsun’un Canik ilçe Belediyesine ait kurban pazarında alıcılarını bekliyor. Hayvan pazarında her keseye uygun kurbanlıklar bulunurken hayvan sahipleri ise Kurban Bayramı’ndan umutlu. "Her keseye uygun kurbanlıklar var” Kurbanlık hayvan sahibi Mürsel Şahin, kurban pazarındaki durumun iyi olduğunu belirterek, “30 tane hayvanım var. Bayrama 12 gün kalmasına rağmen 15 tanesini sattım. Hayvan sahibi olarak memnunum. Her keseye uygun kurbanlıklar var. Tabi yem fiyatlarındaki artış az da olsa fiyatları etkiledi. Geçen yıl 16 bin liraya sattığım hayvanın aynısını bu yıl 20 bin liraya sattım” dedi.

“Yem fiyatları etkiledi”Bir başka hayvan sahibi Engin Özer ise, pazarda fiyatlar geçen yıla oranla aynı. Faza bir değişiklik yok. Vatandaşların pazara olan ilgisinden memnunuz. Yem fiyatlarındaki artış kurbanlık fiyatları da etkiledi. Ama bariz bir şekilde pazarı etkilemez diye düşünüyoruz” diye konuştu.

Kurbanlık alacak vatandaşlar ise fiyatların normal olduğunu dile getirdi. Hayvan pazarında büyükbaş hayvanlar 8-20 bin lira, küçükbaş hayvanlar ise 800 ila 1500 lira arasında alıcılarını bekliyor.