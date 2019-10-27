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27 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Hayvan pazarında taşlı sopalı kavga kamerada

Hayvan pazarında taşlı sopalı kavga kamerada

- Kavga anından cep telefonu görüntüsü

( AĞRI ) AĞRI

Polis Kamera Cep Telefonu 


- Ağrı Hayvan Borsasında pazarlık yapan iki grup arasında sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı taşlı sopalı kavga çıktı. Edinilen bilgilere göre olay dün sabah 09.00 sıralarında Hayvan Borsasında meydana geldi. İddialara göre bir grup alıcı ve satıcı pazarlık yaptıkları sırada sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi sonrası iki grup birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. İki grup arasında çıkan kavgada çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis iki grubu güçlükle sakinleştirirken yararlılar ambulanslarla Ağrı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı kavgada yaralıların tedavisi devam ediyor. ( ST-)
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