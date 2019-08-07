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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Hayvan pazarında bayram yoğunluğu - KASTAMONU

Hayvan pazarında bayram yoğunluğu - KASTAMONU

- Hayvan pazarının girişinden detay - Pazardan detay - Vatandaşlardan detay - Besici Mehmet Pehlivan'ın konuşması Kastamonu 'daki hayvan pazarında bayram yoğunluğuKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'daki hayvan pazarında Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor. Kastamonu Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği personeli tarafından tutulan sayıya göre bin 600 büyükbaş ile 400 küçükbaş hayvanın pazar alanına girişi yapıldı.Besici Mehmet Pehlivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazar alanında büyük bir yoğunluk yaşandığını belirtti.
Yürekveren köyünde hayvan yetiştiriciliği yaptığını anlatan Pehlivan, "Alıcı ve satıcı memnun. Bu yıl alıcılar diğer yıllara göre halinden daha memnun. Pazar diğer günlere oranlara çok kalabalık. Herkesin Kurban Bayramı'nı şimdiden kutluyorum." diye konuştu.

Muhabir Kalaba Alabalık Hayvan Pazarı Hayvan 

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