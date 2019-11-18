Hayvan otlattığı merada ölü bulundu - ANKARA

- Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'nin morgu - Ölen kişinin yakınlarının ağlaması - Cenazenin morga alınmasıHayvan otlattığı merada ölü bulunduANKARA (AA) - Ankara ’nın Çubuk ilçesinde bir kişi, hayvanlarını otlattığı merada ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, Uluağaç Mahallesi'nde hayvancılık yapan 58 yaşındaki Veysel Reçber, hayvanlarını otlatmak üzere gittiği Taşardı mevkisinde yakınları tarafından hareketsiz yatarken bulundu.Reçber'in yakını Sinan Yılmaz'ın haber verdiği sağlık ekipleri, evli ve 3 çocuk babası Reçber’in yaşamını yitirdiğini belirledi.Reçber’in cesedi, incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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