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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Hayvan otlatma kavgasında vurulan genç hayatını kaybetti

Hayvan otlatma kavgasında vurulan genç hayatını kaybetti

Olayın yaşandığı köyde önlem alan jandarma ekipleri

Cumhuriyet Hastane Jandarma Yaşlı Adam Pompalı Tüfek 

-Erbaa Devlet Hastanesi Acil Servisi
-Hayatını kaybeden gencin fotoğrafı

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ın Erbaa ilçesinde hayvan otlatma yeri anlaşmazlığı nedeni ile çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Tosunlar köyünde iddiaya göre hayvan otlatan H.K (59) ile aynı köyde ikamet eden H.Ö (29) arasında hayvan otlatma yeri anlaşmazlığı sonucu yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşlı adamın ruhsatız pompalı tüfekle ateş açması ağır yaralanan genç ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç hastanede hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri yaşlı adamı gözaltına alırken, olayla ilgili cumhuriyet savcılığı soruşturma başlattı.
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