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27 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Hayvan hırsızları 9 çoban köpeği zehirledi

Hayvan hırsızları 9 çoban köpeği zehirledi

Köpeklerden detaylar

Jandarma Çoban Köpeği Köpek Hırsız Hayvan 

-Öldürülen diğer köpeklerden fotoğraflar
-Köpeklerin yediği zehirli etler

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’nın Güdül ilçesinde sürüleri kendilerine hedef seçen hırsızlar 9 adet çoban köpeğini zehirleyerek telef olmalarına neden oldu. Edinilen bilgilere göre Ankara’nın Güdül ilçesi boyalı mahallesinde 9 çoban köpeği, yola bırakılan zehirli tavukları yedikten sonra olay yerinde öldü. Etraftaki çobanlar hayvan hırsızlarından şüphelenirken, duruma tepki gösterdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, tavuklardan örnek alarak incelemeye gönderdi. Köpekler Jandarma ekiplerince açılan çukura kireçlenerek gömüldü. Besiciler son bir yıl içinde bölgede 200 kadar küçük baş hayvanın çalındığı söylediler. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
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