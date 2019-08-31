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31 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Hayvan çiftliğinde yangın - KIRKLARELİ

Hayvan çiftliğinde yangın - KIRKLARELİ

- Kırklareli 'nde hayvan çiftliğinde yangın - Yanan çiftliğin drone görüntüsü - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi Kırklareli 'nde hayvan çiftliğinde yangınKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nde bir hayvan çiftliğinde çıkan yangına çok sayıda itfaiye müdahale ediyor.Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinin Büyükkarıştıran beldesine bağlı Çiftlikköy köyündeki büyük bir hayvan çiftliğinde yem kıyma makinesinden kaynaklı yangın çıktı.Yangın saman balyalarına sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.Çiftlik görevlileri yüzlerce büyükbaş hayvanın olduğu çiftlikte yangının ahırlara sıçraması ihtimaline karşın hayvanları güvenli alana taşımaya çalışıyor.Saman balyalarının bulunduğu depolardaki yangın devam ediyor.

Kıyma Makinesi Büyükbaş Hayvan Hayvan Yangına Müdahale 

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